İran'da "Çelik Sultanı" olarak bilinen firari iş adamı ülkeye getirildi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi Hüseyin Feridun'un yolsuzluk dosyasıyla bağlantılı olduğu öne sürülen firari iş adamı Resul Danyalzade'nin ülkeye getirilerek tutuklandığı bildirildi.

Sahibi olduğu çelik üreticisi şirketler nedeniyle İran'da "Çelik Sultanı" olarak bilinen Danyalzade'yle ilgili gelişmeleri İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili açıkladı.

Devlet televizyonuna konuşan İsmaili, "Hüseyin Feridun dosyasında rüşvet vermekle suçlanan büyük banka borçlularından biri olan Resul Danyalzade, soruşturmalar başladığı sırada firar etmişti. Devrim Muhafızları Ordusunun istihbarat güçleri tarafından ülkeye getirilen Danyalzade tutuklandı." dedi.

Danyalzade'nin bankalara 4 trilyon tümen (yaklaşık 350 milyon dolar) borçlu olduğunu belirten İsmaili, söz konusu kişinin Ruhani'nin yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla hapse mahkum edilen kardeşi Feridun'la da yakın ilişkileri olduğunu söyledi.

İsmaili, Resul Danyalzade'nin hangi ülkeden İran'a getirildiğini açıklamadı. İran medyasında ise Almanya'da bulunan Danyalzade'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne, oradan da ülkeye getirildiğine ilişkin haberler yer aldı.