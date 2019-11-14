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İran'da "Çelik Sultanı" olarak bilinen firari iş adamı ülkeye getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 11:06 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla hapse mahkum edilen kardeşinin dosyasıyla bağlantılı olduğu öne sürülen firari iş adamı Resul Danyalzade, ülkeye getirilerek tutuklandı - Danyalzade'nin Ruhani ile yargı yetkilileri arasında yolsuzluk tartışmalarının tekrar alevlendiği sırada ülkeye getirilmesi dikkati çekti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi Hüseyin Feridun'un yolsuzluk dosyasıyla bağlantılı olduğu öne sürülen firari iş adamı Resul Danyalzade'nin ülkeye getirilerek tutuklandığı bildirildi.

Sahibi olduğu çelik üreticisi şirketler nedeniyle İran'da "Çelik Sultanı" olarak bilinen Danyalzade'yle ilgili gelişmeleri İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili açıkladı.

Devlet televizyonuna konuşan İsmaili, "Hüseyin Feridun dosyasında rüşvet vermekle suçlanan büyük banka borçlularından biri olan Resul Danyalzade, soruşturmalar başladığı sırada firar etmişti. Devrim Muhafızları Ordusunun istihbarat güçleri tarafından ülkeye getirilen Danyalzade tutuklandı." dedi.

Danyalzade'nin bankalara 4 trilyon tümen (yaklaşık 350 milyon dolar) borçlu olduğunu belirten İsmaili, söz konusu kişinin Ruhani'nin yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla hapse mahkum edilen kardeşi Feridun'la da yakın ilişkileri olduğunu söyledi.

İsmaili, Resul Danyalzade'nin hangi ülkeden İran'a getirildiğini açıklamadı. İran medyasında ise Almanya'da bulunan Danyalzade'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne, oradan da ülkeye getirildiğine ilişkin haberler yer aldı.

- Ruhani'nin kardeşi 5 yıl hapse mahkum edilmişti

Danyalzade ile aynı dava dosyasında olduğu öne sürülen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bir dönem danışmanlığını yapan kardeşi Hüseyin Feridun, yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla yargılandığı mahkemece 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ruhani'ye yakın kesimler, suçlamaların "siyasi" olduğunu savunuyor. Feridun, geçen ay cezasının infazı için cezaevine konulmuştu.

Feridun'la bağlantılı olduğu iddia edilen Danyalzade'nin Ruhani ile yargı yetkilileri arasında yolsuzluk tartışmalarının tekrar alevlendiği sırada ülkeye getirilmesi dikkati çekti. İki taraf da birbirini yolsuzlukla yeteri kadar mücadele etmemekle suçluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Feridun İRAN

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