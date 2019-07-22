İran'da CIA operasyonu: 17 gözaltı

İran İstihbarat Bakanlığı'ndan bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre İran'da Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) için çalıştığı tespit edilen bir casus ağı çökertildi.

Karşı istihbarat biriminin başında yer alan yetkili, operasyonun 18 Temmuz tarihinde yapıldığını ve 17 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Adı açıklanmayan yetkili, "Ülkesine kasten ihanet edenler yargıya nakledilmiştir… Bazıları ölüm cezasına bazıları ise uzun süreli hapis cezalarına çarptırıldı" diye konuştu.

Yakalanan kişilerin "hassas ve kritik sektörlerde" görev yaptıkları ve özel sektörle de ilişkili oldukları, ayrıca birbirlerinden bağımsız olarak faaliyet gösterdikleri belirtildi.

İran medyasında ayrıca yakalanan kişilerle temas halindeki "CIA görevlilerine" ait olduğu ileri sürülen görüntüler yayınlandı. Devlet televizyonundan yayınlanan belgeselde, yayınlanan görüntülerin Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir İran vatandaşıyla temas kuran bir CIA ajanına ait olduğu ileri sürüldü.

İngiltere'de olağanüstü toplantı