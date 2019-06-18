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İran'da CIA'ye karşı operasyon

18.06.2019 16:49 | Son Güncelleme

Tahran-Washington arasındaki gerilim sürerken İran resmi haber ajansı, CIA'e bağlı faaliyet gösteren bir ajan ağının ortaya çıkarıldığını ve çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA, ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'na (CIA) bağlı faaliyet gösteren bir ajan ağının ortaya çıkarıldığını duyurdu. İran istihbaratından bir yetkilinin açıklamalarına dayandırılan habere göre bir grup şüpheli gözaltına alındı.

İran İstihbarat Bakanlığı'ndan bir yetkilinin açıklamalarına göre CIA'in yeni işe alım yaptığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Haberde CIA ağına bağlı faaliyet gösteren bir grup kişinin gözaltına alındığı ve yargı önüne çıkartılacağı belirtildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir diğer gruba ilişkin ise araştırmaların sürdüğü aktarıldı. Gözaltına alınanların sayısı hakkında ise açıklama yapılmadı.

Haberde, CIA'e karşı düzenlenen operasyonun isim vermeksizin "yabancı müttefiklerle" birlikte yürütüldüğü belirtilirken, operasyona katılanların sayısı ve operasyonun ne şekilde gerçekleştirildiği konusunda ise bilgi verilmedi.

İran'ın CIA'e bağlı faaliyet gösteren bir gruba yönelik operasyonu Tahran ve Washington arasındaki ilişkilerin gerildiği bir dönemde gerçekleşti.

ABD'nin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran'a yönelik yaptırımları devreye sokması sonrası iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmiş, İran karşılık olarak nükleer anlaşmadan doğan yaptırımlarını askıya aldığını açıklamıştı.

İran Atom Enerjisi Kurumu sözcüsü dün yaptığı açıklamada uranyum zenginleştirme faaliyetlerine hız verme sinyali vermiş ve anlaşmadan doğan sınırlarla bağlı olmadığını açıklamıştı. ABD yanıtında İran'ı "nükleer santaj" yapmakla suçlamış ve İran'a yönelik baskının artırılması çağrısı yapmıştı.

AFP/MY,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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