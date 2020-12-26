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  4. İran’da çıkartma gemisi battı: 7 kayıp

İran’da çıkartma gemisi battı: 7 kayıp

26.12.2020 22:53 | Son Güncelleme:
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İran’ın Hürmüzgan eyaletinde bir çıkartma gemisi alabora oldu.

İran’ın Hürmüzgan eyaletinde bir çıkartma gemisi alabora oldu. Gemideki 7 mürettebat için arama çalışmaları başlatıldı.

İran’ın Hürmüzgan eyaletinde bir çıkartma gemisinin alabora olması sonucu gemide bulunan 7 mürettebat kayboldu. Kaybolan mürettebat için arama çalışmaları başlatıldı. Hürmüzgan Eyaleti Limanlar Genel Müdürlüğü Başkan Yardımcısı İsmail Mekkizade yaptığı açıklamada, Hürmüzgan eyaletinde bir çıkartma gemisinin yerel saatle 18.30’da alabora olduğunu ve Limanlar Genel Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine gönderildiğini açıkladı.

Geminin batması nedeniyle 7 kişinin kayıp olduğunu söyleyen Mekkizade, arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Mekkizade, havanın karanlık olması nedeniyle kurtarma çalışmalarının zorlukla devam ettiğini ancak kaybolan 7 kişiyi bulmak için tüm çabaların gösterildiğini vurguladı.

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