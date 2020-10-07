İran’da Covid-19 vaka ve ölü sayısında rekor artış

İran’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 4 bin 19 yeni vak’a tespit edilirken 239 kişi hayatını kaybetti. Ülkede salgın başlangıcından bu yana en yüksek vak’a ve ölü sayısı kayda geçti.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte, 4 bin 19 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 239 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vak’a sayısının 483 bin 844’e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 27 bin 658’e ulaştığını açıkladı.

Sözcü Lari , Tahran, İsfahan, Kum, Doğu Azerbaycan, Güney Horasan, Semnan, Gazvin, Loristan, Erdebil, Huzistan, Kirmanşah, Kohgiluye ve Buyer Ahmed, Gilan, Buşehr, Zencan, İlam, Rezevi Horasan, Mazenderan, Çaharmahal ve Bahtiyari, Elburz, Batı Azerbaycan, Merkezi, Kirman, Kuzey Horasan, Hamedan ve Yezd eyaletlerinin kırmızı bölgeler olduğunu belirtti.

İran’da günlük tespit edilen yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısında büyük bir artış yaşanıyor. Ülkede salgın başlangıcından bu yana en yüksek rakamlar kayda geçti. Son 24 saatte 4 bin 19 vak’a tespit edilirken, 239 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

