İran’da Cuma Hutbeleri Corona Yüzünden İptal

İran devlet televizyonu, başkent Tahran dahil bazı kentlerde Cuma namazı hutbelerinin Corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildiğini bildirdi. Ayrıca İran Cumhurbaşkanı’nın kadın ve aile işlerinden sorumlu yardımcısı Masumeh Ebtekar’ın da Corona’ya yakalandığı açıklandı. Ancak Ebtekar’ın hastalığı hafif geçirdiği ve hastaneye kaldırılmadığı belirtiliyor. İran resmi haber ajansı IRNA, Çin vatandaşlarının ülkeye girişinin yasaklandığını belirtti. İran, Çin dışında Corona’dan can kaybının en fazla olduğu ülke konumunda bulunuyor. Ülkede şimdiye kadar 26 kişi Corona virüsü yüzünden hayatını kaybederken, toplam 245 vaka tespit edildi. Yetkililer buna rağmen, kentleri ve mahalleleri karantina altına alma planlarının olmadığını ancak sinemalar, kültürel etkinlikler ve konferanslara getirilen geçici yasakların süresinin bir hafta daha uzatıldığını duyurdu. İran’ın komşuları sınırlarını kapatıyor Bu arada İran’a komşu çok sayıda ülke ortak sınırlarını kapattı ve uçuşlara da yasak getirdi.

Bahreyn, Irak ve Lübnan’a uçuşları durdurduğunu açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri de, çocukları ya da yakın akrabaları son dört hafta içinde Asya ülkeleri, İtalya ya da İran’a gitmiş olan kişilerin yetkililere bu durumu beyan etmesi gerektiğini kaydetti. Bir diğer komşu ülke Katar da, 3-4 Mart’ta yapılması planlanan Doha Dinler Arası Diyalog Konferansı’nı ertelediğini duyurdu. Rusya da bazı İran seferlerini askıya alıyor Rusya da İran’la arasındaki bazı uçak seferlerini askıya alacağını açıkladı. Rusya Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu karara Rus devlet havayolu şirketi Aeroflot ve İran havayolları Mahan Air’in dahil edilmeyeceği belirtildi. Rusya daha önce de Güney Kore seferlerini askıya alma kararını açıklamış, 28 Şubat’tan itibaren de olağan seyahat ve transit geçişler için İran vatandaşlarına vize vermeyi durduracağını bildirmişti. Havaalanlarında kafa karışıklıkları yaşanıyor Öte yandan Suudi Arabistan’ın Corona virüs salgınına karşı önlem olarak geçici süreyle 24 ülke vatandaşına Umre ziyaretini yasakladığını açıklaması, bazı havaalanlarında kimlerin seyahat edebileceği konusunda kafa karışıklıklarının yaşanmasına neden oldu.