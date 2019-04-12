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İran'da cuma imamlarından Devrim Muhafızları üniformasıyla hutbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 13:44 | Son Güncelleme

İran'da cuma imamlarından Devrim Muhafızları üniformasıyla hutbe

İran'ın birçok kentinde cuma imamları ABD'yi protesto etmek için Devrim Muhafızları üniforması giydi.

Tahran geçici cuma imamı Ayetullah Muhammed Ali Muvahhidi Kirmani, bugünkü hutbesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Devrim Muhafızları Ordusunu (DMO) "yabancı terör örgütleri" listesine almasına tepki gösterdi.

Kirmani, DMO üniforması giyerek okuduğu hutbede ABD'nin kararını kınayarak, Devim Muhafızlarının bölgedeki "başarılı mücadelesi" nedeniyle terör listesine alındığını savundu.

İran devlet medyasındaki haberlere göre, başka birçok kentte de cuma imamları kürsüye üniformayla çıkarak ABD'nin kararını kınadı.

İran Meclis Başkanı Ali Laricani ve milletvekilleri de salı günü ABD'yi protesto etmek için meclise Devrim Muhafızları üniformasıyla gitmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da İran Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuştu.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de buna karşılık ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Devrim Muhafızları İRAN Kirmani Tahran

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