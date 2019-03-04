İSTANBUL (AA) - İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Üyesi Ayetullah Muhammed Ali Muvahhidi Kermani, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin DMTK'yi hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

Mehr Haber Ajansı'na konuşan Kermani, Ruhani'nin geçen hafta isim vermeden DMTK'ye gönderme yaptığı, "Ülke yönetimiyle ilgili sadece 10-20 kişi karar alıyor" sözlerine karşılık, "Cumhurbaşkanı nezaketsizlik yapmıştır." dedi.

DMTK'nin görevinin anayasada belirlendiğine işaret eden Kermani, Cumhurbaşkanı'ndan böyle bir açıklama beklemediklerini ve Ruhani'nin neden konsey toplantılarına katılmadığını bilmediklerini belirtti.

Öte yandan, bir diğer DMTK üyesi eski Devrim Muhafızları komutanlarından Muhsin Rızayi de Cumhurbaşkanı Ruhani'nin defalarca çağrılmasına rağmen konsey toplantılarına katılmadığını söyledi.

- Ruhani neden DMTK toplantılarına katılmıyor?

Ruhani'nin DMTK'deki en önemli destekçisi eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'ydi. Ruhani, DMTK'nin başkanlığını yapan Rafsancani'nin 8 Ocak 2017'de vefat etmesinden yaklaşık 5 ay öncesinden bu yana konseyin toplantılarına katılmıyor. O dönemde Rafsancani'nin konseydeki varlığını kendisi için yeterli bulan Ruhani, Rafsancani sonrasında da toplantılara iştirak etmedi.