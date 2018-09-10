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İran'da Cumhurbaşkanı Ruhani'ye "ölüm tehdidine" gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 11:58 | Son Güncelleme

Kum kentindeki Fevziye Medresesinde geçen ay düzenlenen bir programda Ruhani aleyhine pankart açtığı öne sürülen 5 din adamı gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İran'ın Kum kentinde bir programda açtıkları pankartla Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi "ölümle" tehdit ettikleri öne sürülen 5 Şii din adamı gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Din Adamları Özel Mahkemesi'ne yapılan şikayet üzerine, geçen ay Kum kentindeki Fevziye Medresesi öğrencilerinin katıldığı bir programda Ruhani aleyhine pankart açtığı öne sürülen 5 din adamı gözaltına alındı.

Söz konusu pankartta yazan ve eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin ölüm nedenini çağrıştırdığı iddia edilen, "Ey söylemi müzakere olan kişi, havuz seni bekliyor" şeklindeki ifadelerde, Ruhani'nin ölümle tehdit edildiği öne sürüldü.

Eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani Ocak 2017'de "havuzda" hayatını kaybetmişti. İlk olarak, ölüm nedeni kalp krizi şeklinde duyurulurken, Rafsancani'nin kızı Faize'nin aralık ayında yaptığı "ölümün tabii olmadığı ve bu konudaki belirsizliklerin devam ettiği" açıklaması dikkati çekmişti.

Muhafazakârlara rağmen Batıyla ilişkileri geliştirmeye çabalayan Rafsancani'nin ölüm nedeniyle ilgili şüpheler henüz devam ederken söz konusu pankartın açılması bazı reformistler tarafından Ruhani'ye yönelik tehdit olarak kabul ediliyor.

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5 din adamı gözaltı havuz İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

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