İran'da Cumhurbaşkanlığı Aday Başvuruları Başladı

İran’da Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday başvuruları resmi olarak başladı. Amerika’nın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ekonomik krizin devam ettiği ülkede 18 Haziran’da yapılacak seçimler muhafazakar rejime desteği belirleyecek bir referandum olarak nitelendiriliyor.
Yarı resmi haber ajansı Tasnim’e göre, önde gelen muhafazakarlardan yargı erki başkanı İbrahim Reisi’nin adaylığını bugün resmi olarak açıklaması bekleniyor.
Devrim Muhafızları’nın kontrolundaki büyük bir holdingin eski yöneticisi Said Muhammed de adaylığını bugün açıkladı.
Ancak Muhammed ve diğer birçok muhafazakar aday, Reisi’nin adaylığını koyması durumunda geri adım atacaklarını daha önceden belirtmişti.
İran siyasetinin en güçlü isimlerinden olan Reisi, gelecekte Hamaney’in yerini alma potansiyeli en yüksek kişi olarak görülüyor.
Önümüzdeki 5 gün boyunca devam edecek başvuruların ardından aday listesi Devrim Muhafızlar Konseyi üyelerinin incelemesinin ardından resmiyet kazanmış olacak. Adayların siyasi ve İslami geçmişlerini gözden geçiren Konsey üyeleri daha önceki seçimlerde birçok adayın başvurusunu reddetti.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ise dörder yıllık iki dönem Cumhurbaşkanlığı görevi yürütmesi nedeniyle seçimlere katılma hakkı bulunmuyor.
Diğer taraftan, ülkede köklü değişim çağrısı yapanlar, Hamaney’in liderliğindeki 12 üyeli Konsey karşısında adaylıklarını koyma konusunda engellerle karşılaşıyor.
Muhafazakarlar İran’ın nükleer programına büyük önem verirken, 2015 yılında imzalanan uluslararası anlaşmadan Amerika’nın eski Başkan Donald Trump yönetiminde 2018 yılında tek taraflı olarak geri çekilerek yaptırımları yeniden devreye sokması ülkeyi ekonomik krize sürükledi. Devam eden kriz nedeniyle seçmenler arasında oy kullanma oranının da düşük olabileceği tahmin ediliyor.
Cumhurbaşkanı Ruhani, seçimlerin yönetiminden sorumlu İçişleri Bakanlığı’na genç adayların başvurularını da kabul etme çağrısı yaparken, Devrim Muhafızları Konseyi’nin 40 yaşın altındakilerin adaylığını kabul etmeyeceği yönündeki kararı birçok genç adayın önünü kesmiş oldu.
Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejat’ın da yeniden aday olabileceği yorumları gündemde. 2017 yılında Hamaney’in uyarılarına karşı çıkarak adaylığını koyan Ahmedinejat’ın adaylığı Konsey tarafından reddedilmişti.