HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran'da Cumhurbaşkanlığı Aday Başvuruları Başladı

İran'da Cumhurbaşkanlığı Aday Başvuruları Başladı

11.05.2021 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarı resmi haber ajansı Tasnim’e göre, önde gelen muhafazakarlardan İbrahim Reisi’nin adaylığını resmi olarak açıklaması bekleniyor

İran'da Cumhurbaşkanlığı Aday Başvuruları Başladı

İran’da Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday başvuruları resmi olarak başladı. Amerika’nın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ekonomik krizin devam ettiği ülkede 18 Haziran’da yapılacak seçimler muhafazakar rejime desteği belirleyecek bir referandum olarak nitelendiriliyor.

Yarı resmi haber ajansı Tasnim’e göre, önde gelen muhafazakarlardan yargı erki başkanı İbrahim Reisi’nin adaylığını bugün resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Devrim Muhafızları’nın kontrolundaki büyük bir holdingin eski yöneticisi Said Muhammed de adaylığını bugün açıkladı.

Ancak Muhammed ve diğer birçok muhafazakar aday, Reisi’nin adaylığını koyması durumunda geri adım atacaklarını daha önceden belirtmişti.

İran siyasetinin en güçlü isimlerinden olan Reisi, gelecekte Hamaney’in yerini alma potansiyeli en yüksek kişi olarak görülüyor.

Önümüzdeki 5 gün boyunca devam edecek başvuruların ardından aday listesi Devrim Muhafızlar Konseyi üyelerinin incelemesinin ardından resmiyet kazanmış olacak. Adayların siyasi ve İslami geçmişlerini gözden geçiren Konsey üyeleri daha önceki seçimlerde birçok adayın başvurusunu reddetti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ise dörder yıllık iki dönem Cumhurbaşkanlığı görevi yürütmesi nedeniyle seçimlere katılma hakkı bulunmuyor.

Diğer taraftan, ülkede köklü değişim çağrısı yapanlar, Hamaney’in liderliğindeki 12 üyeli Konsey karşısında adaylıklarını koyma konusunda engellerle karşılaşıyor.

Muhafazakarlar İran’ın nükleer programına büyük önem verirken, 2015 yılında imzalanan uluslararası anlaşmadan Amerika’nın eski Başkan Donald Trump yönetiminde 2018 yılında tek taraflı olarak geri çekilerek yaptırımları yeniden devreye sokması ülkeyi ekonomik krize sürükledi. Devam eden kriz nedeniyle seçmenler arasında oy kullanma oranının da düşük olabileceği tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Ruhani, seçimlerin yönetiminden sorumlu İçişleri Bakanlığı’na genç adayların başvurularını da kabul etme çağrısı yaparken, Devrim Muhafızları Konseyi’nin 40 yaşın altındakilerin adaylığını kabul etmeyeceği yönündeki kararı birçok genç adayın önünü kesmiş oldu.

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejat’ın da yeniden aday olabileceği yorumları gündemde. 2017 yılında Hamaney’in uyarılarına karşı çıkarak adaylığını koyan Ahmedinejat’ın adaylığı Konsey tarafından reddedilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yoluBağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
Putin bu kez buz hokeyi maçında hünerini konuşturdu!Putin bu kez buz hokeyi maçında hünerini konuşturdu!
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

Gülsüm'ün katilinden 'pes' dedirten istek: Beni serbest bırakın

Gülsüm'ün katilinden 'pes' dedirten istek: Beni serbest bırakın

Müge Anlı'nın kardeşi ortaya çıktı!

Müge Anlı'nın kardeşi ortaya çıktı!

ABD'de gördü kapış kapış gidiyor!

ABD'de gördü kapış kapış gidiyor!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şehit aileleri muaf olacak

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şehit aileleri muaf olacak

Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma

Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.