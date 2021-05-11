İran'da Cumhurbaşkanlığı Aday Başvuruları Başladı

İran’da Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday başvuruları resmi olarak başladı. Amerika’nın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ekonomik krizin devam ettiği ülkede 18 Haziran’da yapılacak seçimler muhafazakar rejime desteği belirleyecek bir referandum olarak nitelendiriliyor.

Yarı resmi haber ajansı Tasnim’e göre, önde gelen muhafazakarlardan yargı erki başkanı İbrahim Reisi’nin adaylığını bugün resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Devrim Muhafızları’nın kontrolundaki büyük bir holdingin eski yöneticisi Said Muhammed de adaylığını bugün açıkladı.

Ancak Muhammed ve diğer birçok muhafazakar aday, Reisi’nin adaylığını koyması durumunda geri adım atacaklarını daha önceden belirtmişti.

İran siyasetinin en güçlü isimlerinden olan Reisi, gelecekte Hamaney’in yerini alma potansiyeli en yüksek kişi olarak görülüyor.

Önümüzdeki 5 gün boyunca devam edecek başvuruların ardından aday listesi Devrim Muhafızlar Konseyi üyelerinin incelemesinin ardından resmiyet kazanmış olacak. Adayların siyasi ve İslami geçmişlerini gözden geçiren Konsey üyeleri daha önceki seçimlerde birçok adayın başvurusunu reddetti.