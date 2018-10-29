İran'da Cumhuriyet'in 95'inci yıl dönümü kutlaması

İran'ın başkenti Tahran'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin'in ev sahipliğinde Büyükelçilik binasında düzenlenen resepsiyona İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani, Petrol Bakan Yardımcısı Emir Hüseyin Zamani Niya, yabancı misyon şefleri, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı.

Resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Tekin, burada yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki dostane komşuluk ilişkilerini vurgulayarak, Türkiye'nin daima İran ile iş birliğini ve güzel ilişkilerini sürdürmekten yana olduğunu belirtti.

Tekin, konuşmasında, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin yıl sonuna kadar Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısı için Türkiye’ye ziyaret gerçekleştireceği bilgisini de verdi.

Büyükelçi Tekin ayrıca, 2014 yılında başladığı görevinin de sona erdiğini sözlerine ekledi.

