HABER

İran'da Cumhuriyet'in 95'inci yıl dönümü kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 19:03 | Son Güncelleme

İran'da Tahran Büyükelçiliği tarafından Cumhuriyet'in 95'inci yıl dönümü münasebetiyle resepsiyon düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin'in ev sahipliğinde Büyükelçilik binasında düzenlenen resepsiyona İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani, Petrol Bakan Yardımcısı Emir Hüseyin Zamani Niya, yabancı misyon şefleri, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı.

Resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Tekin, burada yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki dostane komşuluk ilişkilerini vurgulayarak, Türkiye'nin daima İran ile iş birliğini ve güzel ilişkilerini sürdürmekten yana olduğunu belirtti.

Tekin, konuşmasında, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin yıl sonuna kadar Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısı için Türkiye’ye ziyaret gerçekleştireceği bilgisini de verdi.

Büyükelçi Tekin ayrıca, 2014 yılında başladığı görevinin de sona erdiğini sözlerine ekledi.

PARTNERAmber Heard yaktı geçtiAmber Heard yaktı geçti
İzmirlilere flyboard sürpriziİzmirlilere flyboard sürprizi
İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hataİstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhuriyet bayramı İRAN Rıza Hakan Tekin Tahran

En Çok Okunan Haberler

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

İYİ Partili Ümit Özdağ'dan Diyanet TV'ye tepki: Allah'tan korkmaz...

İYİ Partili Ümit Özdağ'dan Diyanet TV'ye tepki: Allah'tan korkmaz...

Villadan 2+1 daireye!

Villadan 2+1 daireye!

Fenerbahçe'nin efsane ismi İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin efsane ismi İstanbul'a geldi!

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

İstanbul'da trafiği durduran yangın!

İstanbul'da trafiği durduran yangın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Halk otobüsünde dehşet! Önce karısı fotoğrafını çekti sonra kocası...

Halk otobüsünde dehşet! Önce karısı fotoğrafını çekti sonra kocası...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.