İran'da Demiryollarına Siber Saldırı

İran’da bilgisayar korsanları ülkenin demiryolu şirketine sanal saldırı düzenledi. Saldırı neticesinde tren seferlerinde gecikmeler olduğu şeklinde yanlış mesajlar garlardaki dev ekranlara yansıtıldı. Sorunla ilgili olarak aranması istenen telefon numarası da ülkenin dini lideri Hamaney’in ofisinin numarası çıktı.

Bilgisayar korsanları garlardaki dev bilgi ekranlarına “Siber saldırı nedeniyle seferlerde gecikme” ve “Sefer iptal” mesajları yansıttılar. Gecikme ve iptallerle ilgili aranması gereken telefon numarası olarak da ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ofisinin telefon numarasını verdiler.

Cuma günü yapılan siber saldırı nedeniyle garlarda tam anlamıyla bir kaosun ortaya çıktığı ifade edildi.

Henüz siber saldırıyı üstlenen bir grup olmadı. Günün erken saatlerinde ayrıca ülkedeki trenleri takip sisteminin de arızalandığı ancak bunun da siber saldırının bir parçası olup olmadığının bilinmediği belirtildi.

Ancak yarı resmi haber ajansı Fars, daha sonra tüm bu haberleri geri çekerek demiryolları. Yöneticisi Sadık Sekri’nin hizmetlerde bir sorun olmadığı açıklamasını yayımladı.

2019 yılında da İran’da demiryollarının bilgisayar sistemlerinde meydana gelen bir arıza nedeniyle çok sayıda seferde aksamalar görülmüştü.

Geçen yıl Aralık ayında İran Telekomünikasyon Bakanlığı, ülkede çok sayıda siber saldırı görüldüğünü ifade etmiş ancak saldırılara ilişkin detay paylaşmamıştı.

İran 2000’li yıllarda sistemlerine özellikle ABD ve İsrail kaynaklı olarak yapılan sızmalar neticesinde internete kapalı sistemlere geçmeyi tercih etmişti.

