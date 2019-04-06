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İran'da denizaltı bataryası patladı: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 16:53 | Son Güncelleme

İran'da denizaltı bataryası patladı: 3 ölü

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinin merkezi Bender Abbas kentinde denizaltı bataryasının patlaması sonucu 3 kişi öldü.

İran devlet medyasına göre, İran Savunma Bakanlığına bağlı Şehid Derviş Deniz Sanayi Tesisi'nde bir denizaltının bataryasının patlaması sonucu 3 bakanlık çalışanı hayatını kaybetti.

Şehid Derviş Deniz Sanayi Tesisi'nin Bender Abbas'ın 37 kilometre batısında bulunduğu ve İran Savunma Bakanlığı bünyesinde askeri denizaltılar ve gemilerin yapımı ile tamirat faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
batarya denizaltı İRAN

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