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İran’da Depremler

26.08.2018 17:03 | Son Güncelleme

İran’ın batısı Pazar günü içlerinden biri 6 büyüklüğünde olmak üzere dört ayrı depremle sarsıldı. Devlete ait medya kuruluşlarına göre depremlerde en az iki kişi hayatını kaybetti, 310 kişi de yaralandı

İran’da Depremler

İran’ın batısı Pazar günü içlerinden biri 6 büyüklüğünde olmak üzere dört ayrı depremle sarsıldı. Devlete ait medya kuruluşlarına göre depremlerde en az iki kişi hayatını kaybetti, 310 kişi de yaralandı.

Kirmanşah vilayeti daha önce Kasım ayında 7,3 büyüklüğünde bir depremle sarsılmış, 530’dan fazla kişi hayatını kaybetmişti. Depremin ardından çok sayıda kişi evsiz kalmıştı.

Pazar günü 6 büyüklüğündeki ilk deprem başkent Tahran’ın 460 kilometre batısındaki Cevanrud kentinde sabah 2.30’da gerçekleşti. Daha sonra en küçüğü 4 büyüklüğünde olmak üzere üç artçı deprem yaşandı.

Devlet televizyonuna göre depremlerde biri hamile, diğeri 70 yaşında bir erkek olmak üzere iki işi hayatını kaybetti.

Yetkililer kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmalara başladığını kaydetti. İçişleri Bakanı Abdulrıza Rahmani Fazlı Pazartesi günü bölgeyi ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bölgeye acil yardım gönderilmesi talimatını verdi.

Önemli deprem hatlarının üzerinde yer alan İran hemen her gün depremlerle sarsılıyor. 2003’te 6,6 büyüklüğünde bir deprem tarihi Bam kentini vurmuş 26 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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