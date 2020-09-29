İran’da Devrim Muhafızları’na ait araca silahlı saldırı: 3 ölü

İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletinde Devrim Muhafızları’na ait bir aracın geçişi sırasında gerçekleştirilen saldırıda 3 asker öldü, 1 asker yaralandı.

İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Nikşehr ilçesinde İran Devrim Muhafızları’na ait bir araca yerel saatle 16.00 sularında silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırının aracın seyir halinde olduğu sırada düzenlendiği belirtildi. Saldırı sonucu 3 askerin hayatını kaybettiği ve 1 askerin de yaralandığı bildirildi.

Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu.



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