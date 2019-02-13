İran’da Devrim Muhafızlarına intihar saldırısı: 20 ölü, 20 yaralı

İran’ın “Sistan ve Belucistan” eyaletinde Devrim Muhafızlarını taşıyan otobüse intihar saldırısı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 20 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

İran’ın “Sistan ve Belucistan” eyaletinde Haş-Zahidan yolu üzerinde İran Devrim Muhafızlarını taşıyan otobüse intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırıyı ayrılıkçı Ceyşül Adl örgütü üstlenirken, hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceği ifade ediliyor.

