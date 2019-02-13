İran'da Devrim Muhafızlarına saldırı: 27 ölü

Saldırıyı, Ceyş el Adil adlı Sünni örgüt üstlendi.İran'da Devrim Muhafızları'na bağlı askerleri taşıyan araca yönelik düzenlenen saldırıda 27 kişi öldü. Pakistan sınırı yakınlarındaki Zahedan ve Kaş şehirleri arasında düzenlenen saldırı sonucu 20 kişinin de yaralandığı açıklandı. İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bağlı Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada ülkenin güneydoğusunda gerçekleşen intihar saldırısının bomba yüklü bir araçla düzenlendiği belirtildi. Saldırı sonrası yayınlanan görüntülerde otobüsün tamamen parçalara ayrıldığı görülüyor.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi saldırının cevapsız kalmayacağını söyledi. FARS haber ajansı, Kasımi'nin "Fedakar ordu ve istihbarat, şehitlerin dökülen kanının intikamını alacaktır" açıklamasına yer verdi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise saldırının Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde Polonya'da düzenlenen Ortadoğu Konferansı'nın başlamasının ardından meydana gelmesine dikkat çekti. Zarif, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında "Varşova sirkinin başladığı gün İran'ın terörün hedefi olması tesadüf mü?" sorusunu yöneltti.