İran’da devrimin 40. yıldönümünde 50 bin mahkuma af

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, devrimin 40’ıncı yıldönümü nedeniyle 50 bin mahkumun serbest bırakılmasını hedefleyen af tasarısını onayladı.

İran dini lideri Ali Hameney’in siyasi bürosundan yapılan açıklamada, İran devriminin 40’ıncı yıldönümünün kutlanacağı 11 Şubat Pazartesi günü 50 bin mahkumun ceza sürelerinde indirime gidileceği ve serbest bırakılacakları duyuruldu. Hamaney tarafından Yargı Erki Başkanı Amuli Laricani’ye gönderilen af metninde, tasarının yolsuzluk ve güvenlik konularını kapsayan suçları kapsamadığı belirtildi.

Öte yandan, İran devriminin kutlandığı her yıl Hamaney tarafından düzenli olarak af tasarısı yargıya sunuluyor.

