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İran'da din adamları arasında kutuplaşma iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 16:18 | Son Güncelleme

İran'da yayımlanan Cumhur-i İslami gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Mesih Muhaciri: - "Din adamları arasında kutuplaşma var. Bu çok tehlikelidir. Kum kenti ve din adamları halkın sığınacağı bir merci olmalıdır. Fakat şu an böyle değil"

İSTANBUL (AA) - İran'da yayımlanan Cumhur-i İslami gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Mesih Muhaciri, din eğitimi verilen medreseleriyle ünlü Kum kentindeki din adamlarını "kutuplaşmak" ve "halktan uzaklaşmakla" eleştirdi.

Khabaronline haber sitesine konuşan Muhaciri, "Din adamları arasında kutuplaşma var. Bu çok tehlikelidir. Kum kenti ve din adamları halkın sığınacağı bir merci olmalıdır. Fakat şu an böyle değil." dedi.

Kimsenin kendini İslam'ın merkezinde görmemesi gerektiğini belirten Muhaciri, "Bazıları kendilerini devrim, din ve hakkın merkezi olarak görüyor. Sadece onlar anlıyor, diğerleri anlamıyor. Bu gibi düşünceler çok tehlikeli." diye konuştu.

- Aşırılık yanlısı Ayetullah Yezdi'nin Kum'da etkisi

Ülkede aşırı görüşleriyle tanınan, muhafazakar kesimin önde gelen din adamlarından Ayetullah Misbah Yezdi'nin Kum kentindeki etkisine değinen Muhaciri, buradaki radikal eğilimli din adamlarının bir kısmının Yezdi taraftarı olduğunu, diğerlerinin de kendilerini bu kişiyle tanımladıklarını belirtti.

Muhaciri, son dönemde İran'da din adamları arasında yaşanan çekişmelerin de topluma olumsuz yansıdığını dile getirdi.

İranlı gazeteci, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanı Ayetullah Sadık Laricani ile aynı konseyin üyesi Ayetullah Muhammed Yezdi arasındaki başta yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen karşılıklı suçlamaları buna örnek gösterdi.

Hawza Haber Ajansı'na göre, İran'da dini ilimler konusunda ön plana çıkan ve bu alanda faaliyet gösteren kişilerin merkez şehri olarak bilinen Kum'da, 50 binin üzerinde İranlı ve yaklaşık 100 ülkeden 15 bin civarında yabancı öğrenci eğitim görüyor.

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