"İran’da din adamları asli konumlarını kaybediyor"

İranlı din adamlarından Hüccetulislam Nasır Nakeviyan, ülkede din adamlarının "asli konumlarını kaybettiklerini ve sokakta selamlarını bile almak istemeyen" kesimlerin bulunduğunu söyledi.

Ülkedeki uygulamalara ve alınan kararlara yaptığı eleştiriler nedeniyle vaazlarına yayın yasağı getirilen Nakeviyan, din adamlarının halktan uzaklaştığı ve onların sorunlarıyla yeterince ilgilenmediği değerlendirmesinde bulundu.

İran halkının yöneticilerle hemfikir olmadığına ve alınan kararlara karşı olduğuna işaret eden Nakeviyan, din adamlarını bu konulardaki duyarsızlığı nedeniyle eleştirdi.

Nakeviyan, insanların eskiden en yakınlarıyla paylaşamadıkları özel sorunlarını din adamlarına anlattıklarına, onları bir "sığınak" olarak gördüklerine dikkati çekerek, bu durumun artık ortadan kalktığını dile getirdi.

Khabaronline haber sitesinde yer alan açıklamasında, toplumun genç ve tahsilli kesiminin artık cemaat namazı ve cuma namazlarına gitmediğini aktaran Nakeviyan, şunları söyledi:

"Bu da gösteriyor ki din adamları asli konumlarını kaybediyor. Sokakta ve caddede yürürken selamımızı bile almak istemeyen kesimler var. Halk, siyasi ve diğer sorunların kaynağı olarak din adamlarını görüyorsa onların da buna göre hareket etmesi ve algıyı değiştirmek için çaba göstermesi gerekir."

Ülkedeki din adamlarının "kafasının karışık olduğunu" savunan Nakeviyan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birisi zorbalık yapar ya da haddi aşarsa zulüm ve zalimden taraf olunmamalı. Allah'ın rızası esas alınmalı. Makam ve mevkiler elden gitse bile Allah rızası için bu bedeli göze almalı."

