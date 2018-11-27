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İran’da Doktorlardan Açlık Grevindeki Meslektaşa Destek

27.11.2018 19:50 | Son Güncelleme

Doktorlar aylardır açlık grevinde olan insan hakları savunucusu meslektaşları Farhad Meysami’nin hastanede tedavi görmesi için Meclis binası önünde gösteri yaptı

İran’da Doktorlardan Açlık Grevindeki Meslektaşa Destek

İran’da bir grup doktor, gözaltında tutulan ve aylardır açlık grevinde olan insan hakları savunucusu meslektaşları Farhad Meysami’nin hastanede tedavi görmesi için Meclis binası önünde gösteri yaptı.

VOA Farsça Servisi’nin doğruladığı görüntülerde doktorlar, Tahran’da Meysami’yi destekleyen pankartlar taşıdı. Meysami’nin avukatı Muhammed Moghimi, VOA’e gösterinin Pazartesi günü düzenlediğini bildirdi.

İran güvenlik güçleri, doktor Farhad Meysami’yi 31 Temmuz’da ofisinde gözaltına aldı. Yetkililer, Feysami’ye ait yasadışı kitaplar ve kadınların kapanmasıyla ilgili İslami kurallara karşı olan rozetler bulduklarını söyledi.

İnsan hakları örgütleri, Meysami’nin kadınları başörtülerini çıkarmaya teşvik gibi ulusal güvenliğe karşı suçlardan ceza alabileceğini belirtti. Tahran’daki Evin Cezaevi’nde tutulan Meysami, 1 Ağustos’tan bu yana açlık grevinde.

Reformcu çizgideki İtimat gazetesi, doktorların İran Meclis Başkanı Ali Larijani’ye açık mektup yazdığını bildirdi. Habere göre mektuba imza atan 400 kadar doktor, meslektaşlarının 78 kilodan 44 kiloya düştüğüne dikkat çekerek, endişelerini iletti.

Doktorlar, acil bir tıbbi durum yaşandığını belirterek, Meysami’nin tam teşekküllü uzman bir hastaneye sevk edilmesini talep etti. Mektupta, Farhad Meysami’nin başına gelebilecek talihsiz bir durumun, İran’ın düşmanlarının eline koz vereceği uyarısı da yer aldı.

Meysami’nin sadece kendisi için değil, ülkenin tanınmış insan hakları avukatı Nesrin Sotoudeh ve eşi Rıza Handan’ın tutuklanması nedeniyle de açlık grevinde olduğu belirtiliyor.

Çift, kadınların örtünmesi yasasına karşı olan İranlı kadınlara destek verdikleri için ulusal güvenliğe karşı gelmekle suçlanıyor.

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