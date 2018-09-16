"İran'da doların kangrene dönüşmesinin sebebi iç etkenlerdir"

İSTANBUL (AA) - İran Meclisi Ekonomi Komisyonu Başkanı Masume Ağapor Alişahi, ülkesinde doların hızlı yükselişiyle meydana gelen krizin sebebinin daha çok iç etkenlerden kaynaklandığını söyledi.

İran Meclisi Haber Ajansı'na (ICANA) konuşan Alişahi, "İran piyasalarında doların kangrene dönüşmesinin yüzde 70 sebebi iç etkenlerdir." dedi.

Ülkesinin ekonomik savaşla karşı karşıya olduğunu hatırlatan Alişahi, konuyla ilgili gerekli tedbirlerin alınmamasından şikayet etti.

Alişahi konuşmasında, "Savaş durumunda olduğumuzu bildiğimiz halde ne gerekli tedbirleri alıyoruz, ne de bu konuda bir öngörümüz var. Bu halde krizin iç veya dış etkenlerden kaynaklanmasının bir önemi kalmıyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesini duyurmasıyla İran'daki dolar kuru bir kaç ayda yaklaşık 3 katına çıktı. Tahran yönetimi, ülkede yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle eleştiriliyor.

