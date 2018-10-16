İran'da döviz ve altın piyasasında yolsuzluk gerekçesiyle 40 gözaltı

İran'da altın ve döviz piyasasında yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle 40 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, dün istihbarat ve emniyet güçleri tarafından başlatılan operasyonda şu ana kadar 40 döviz spekülatörü gözaltına alındı.
Operasyonda gözaltına alınan kişilerin üzerinden çok miktarda döviz ile 8 kilo altın ele geçirildiği aktarıldı.
İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, iki gün önce yaptığı açıklamada, döviz ve altın piyasasında yolsuzluk ve organize kaçakçılıkla ilgili şu ana kadar 196 kişinin tutuklandığını açıklamıştı.
İran Merkez Bankası Döviz Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmed Irakçi de 5 Ağustos'ta, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Ülkede yolsuzluk davaları için kurulan özel mahkemeler tarafından 3 kişiye idam, 32 kişiye 10 ila 20 yıla kadar değişen hapis cezaları verilmişti.
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