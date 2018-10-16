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İran’da düşen Türk jetinin karakutuları böyle çözüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 13:23 | Son Güncelleme

Gökhan ARTAN / İstanbul, DHA)- İRAN'da düşen Başaran Holding'e ait uçağın neden kaza yaptığını aydınlatacak  karakutuların çözümünün nasıl yapıldığı İran tarafından hazırlanan raporda fotoğraflarla detaylı şekilde anlatıldı.

İran’da düşen Türk jetinin karakutuları böyle çözüldü

Gökhan ARTAN / İstanbul, DHA)- İRAN'da düşen Başaran Holding'e ait uçağın neden kaza yaptığını aydınlatacak karakutuların çözümünün nasıl yapıldığı İran tarafından hazırlanan raporda fotoğraflarla detaylı şekilde anlatıldı.

12 Mart'ta meydana gelen kazada kaptan pilotu Beril Gebeş, ikinci pilotun Melike Kuvvet'in idaresindeki Başaran Holding'e ait, TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, İran'da düşmüş, kazada Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da olduğu 11 kişi yaşamını yitirtmişti.Kaza yerinde bulunan uçağın verilerini kaydeden FDR (Flight Data Recorder) ile kokpitteki konuşmaları alan CVR (Cockpit Voice Recorder) kayıtlarına nasıl ulaşıldığı ve deşifre edildiği detaylı anlatıldı. Kazadan sonra kayıt cihazları Paris’teki Fransa Kaza Araştırma Kurulu’na (BEA) 10 Nisan’da götürüldü.Açılması ve okunması aynı gün yapıldığı belirtildi. iki karakutunun kayıtları İran, Fransa, Kanada ve Türkiye’nin katılımıyla deşifre edildi.

ANA İŞLEMCİYE ELEKTRİK MOTORU İLE KESİLEREK ULAŞILDI

Kokpitteki konuşmaları alan CVR (Cockpit Voice Recorder) hasar gördüğü için kaydedicinin hasara uğraması nedeniyle elektrik motoruyla kesilerek ana işlemciye ulaşıldı.Metalik kasadan kayıt cihazı çıkarıldı. Daha sonra da hafıza kartı metalik gövdeden alındı. İşlemler sırasında görsel olarak kontrol edildiğinde uçağın verilerini kaydeden FDR’nin bellek konektörünün hasarlı olduğu tespit edildi. Bellek kartının metalik kasası çıkarıldı. Metalik kasa çıkarılıp bellek kartı görsel olarak incelendi. Şerit kablosuna pim konektörü takıldı ve elektrik kontrolleri yapıldı. Elektrik kontrol değerleri BEA veri tabanı değerleri ile uyumlu olunca bellek kartındaki bilgilerin indirilmesi başarılı oldu. Senkronizasyon yapıldı.

75 SAATLİK UÇUŞ VERİLERİ ALINDI

Uçuşu dahil yaklaşık 75 saatlik uçuş verileri alındı. Ham veriler, 64 wps uçak üreticisinin veri çerçevesi kullanılarak çözüldü. Ön raporda kayıtların senkronizasyonu yapıldı. Uçağın verilerini kaydeden FDR (Flight Data Recorder) bilgileri ile kokpitteki konuşmaları alan CVR (Cockpit Voice Recorder) kayıtları zaman olarak ekipler tarafından örtüştürüldü. Kaptan Beril Gebeş ile yardımcı pilot Melike Kuvvet’in telsize basma parametrelerine göre konuşmalar ayırt edildi. Rapora göre pilotlar mikrofonla konuşmamışlar ve muhtemelen kulaklığı takmamışlar. Kulaklık takılı olmadığı için ekipler ses kayıtlarını çözmek için filtreleyerek, anlaşılabilir konuşmaları ortaya çıkarmışlar.

(FOTOĞRAF)

İran’da düşen Türk jetinin karakutuları böyle çözüldüİran’da düşen Türk jetinin karakutuları böyle çözüldüİran’da düşen Türk jetinin karakutuları böyle çözüldüİran’da düşen Türk jetinin karakutuları böyle çözüldü

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