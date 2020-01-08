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  4. İran'da düşen uçağın iki kara kutusu da bulundu

İran'da düşen uçağın iki kara kutusu da bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 14:23 | Son Güncelleme

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade: - "Kazanın nedeni kara kutu ayrıştırılıp analiz edildiği zaman açığa çıkacaktır"

İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının kara kutusu bulundu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in haberine göre, İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, uçağın düşüş nedeninin henüz belli olmadığını söyledi.

Abidzade, "Kazanın nedeni kara kutu ayrıştırılıp analiz edildiği zaman açığa çıkacaktır." dedi.

Kara kutunun, İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından oluşturulan Kaza Yönetim Komitesi tarafından İran'da inceleneceğini belirten Abidzade, "Ukraynalılar da komite toplantılarına iştirak edebilir." ifadesini kullandı.

Öte yandan İran Sivil Havacılık Kurumu yetkililerinden Hasan Rızayi Ferd ise uçağın iki kara kutusunun da bulunduğunu açıkladı.

Ferd, her iki kara kutunun da zarar gördüğünü ancak hafızalarının sağlam durumda olduğunu kaydetti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirilmişti. Uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişiden kurtulan olmadığı duyurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Kara Kutu uçak kazası

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