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İran'da düşen uçağın sahibi Hüseyin Başaran: Pilotaj hatası gibi gözüküyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 16:56 | Son Güncelleme

Enver ALAS - İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,DHA - İRAN'da düşen Başaran Holding'e ait uçakta kızı Mina Başaran'ın da aralarında olduğu 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından uçağın sahibi Hüseyin Başaran ilk kez konuştu.

Enver ALAS - İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,DHA - İRAN'da düşen Başaran Holding'e ait uçakta kızı Mina Başaran'ın da aralarında olduğu 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından uçağın sahibi Hüseyin Başaran ilk kez konuştu. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık'ta Başaran Holding'e ait MC Havacılık'ın genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başaran, kazaya ilişkin ön raporun yakın bir zamanda açıklanacağını söyledi. Başaran, "Kara kutular Fransa'da açıldı. Ön raporu, uçak İran'da kırım olduğu için İran sivil havacılığının açıklaması gerekiyor. Onlar da eli kulağında diye söylediler. Önümüzdeki günlerde belki bir ay içinde açıklayacaklar diye umut ediyorum" dedi. "PİLOTAJ HATASI GİBİ GÖZÜKÜYOR Kazaya ilişkin bir öngörüsü olup olmadığıyla ilgili Hüseyin Başaran, "Pilotaj hatası gibi gözüküyor. Tam çıkmadan (rapor) konuşmak da belki ters ama gelen ön bilgilere göre uçağın bir arızası olmadığı pilotajdan kaynaklanan bir düşme olduğu söyleniyor. Ancak gerçekler, rapor açıklanınca sizler gibi hepimiz öğreneceğiz" şeklinde konuştu. "BU KONUDA BELKİ AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ OLACAĞIM" Hüseyin Başaran kazanın ardından yaşadığı büyük acıya rağmen kızı ve arkadaşları anısına havacılık sektöründe yatırımlarına devam edeceğini aktararak, "Hangarın girişine ve uçağın kapısına kızımın adını yazdırdım. Kızım uçakta öldü. Benim için çok acı bir şey. Onun anısına ve hatırına işi büyüteceğim. Belki daha da büyüteceğim, bu konuda belki Avrupa'nın en büyüğü olacağım" dedi. İRAN'DA YAŞANAN KAZA 12 Mart'ta meydana gelen kazada kaptan pilotu Beril Gebeş, ikinci pilotun Melike Kuvvet'in idaresindeki Başaran Holding'e ait, TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, İran'da düşmüş, kazada Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da olduğu 11 kişi hayatını kaybetmişti.

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