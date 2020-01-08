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  4. İran'da düşen uçaktan kurtulan olmadı

İran'da düşen uçaktan kurtulan olmadı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2020 09:22 | Son Güncelleme

İran'ın başkenti Tahran yakınlarında düşen yolcu uçağında bulunan 173 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'da düşen uçaktan kurtulan olmadı

İran haber ajansları, uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğünü duyurdu.İran'ın başkenti Tahran yakınlarında düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında kurtulan olmadığı bildirildi. İran Kızılayı sözcüsü bu sabah devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, uçakta bulunan 173 yolcu ve mürettebatın hayatını kaybettiğini belirtti. İran haber ajansı ISNA, daha önce uçakta 180 kişi bulunduğunu duyurmuştu.

Tahran'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalanan Ukrayna Uluslararası Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı İmam Humeyni Havalimanı'ndan yerel saatler 05.00'teki kalkışından kısa bir süre sonra düştü. İran resmi haber ajansı IRNA uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğünü duyurdu. Uçağın düştükten sonra alev aldığı belirtiliyor.

Reuters,dpa/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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