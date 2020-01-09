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  4. İran'da düşen Ukrayna uçağında füze ihtimali

İran'da düşen Ukrayna uçağında füze ihtimali

DÜNYA HABERLERİ  | 09.01.2020 16:52 | Son Güncelleme

İran makamları Tahran yakınlarında düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağı ile ilgili ilk raporunu açıkladı.

İran'da düşen Ukrayna uçağında füze ihtimali

Uçağın geri dönmeye çalıştığı ancak yardım çağrısı yapmadığı belirtildi.İran'ın başkenti Tahran yakınlarında düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağında bulunan 176 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Ukrayna'da bugün bir günlük yas ilan edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski Kiev Havalimanı'na çelenk bıraktı.

İran Hava Trafiği Kontrol Birliği'nin kazayla ilgili bulgularını açıkladığı ilk raporda Boeing 737 tipi uçağın Tahran'dan Kiev'e gitmek için havalandıktan kısa süre sonra bir problem nedeniyle geri dönmeye çalıştığı belirtildi. Görgü tanıklarının ifadelerinin de yer aldığı raporda uçağın düşmeden kısa süre önce yandığı aktarıldı.

Füze ihtimali değerlendiriliyor

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov Ukrayna tarafının uçağın füze ile vurulmuş olma ihtimalinin de değerlendirdikleri yedi kaza senaryosu arasında bulunduğunu kaydetti. Ancak İranlı yetkililer kazanın teknik bir nedenle olduğunu savunuyor.

Konsey Ukrayna'nın kazanın nedeninin açıklığa kavuşturulmasına yardım etmek için İran'a bir düzine uzman gönderdiğini açıkladı.

Uçak kazası İran'ın ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesi üzerine Irak'taki ABD birliklerinin kullandığı üslere füzeyle misilleme yapmasından saatler sonra gerçekleşmişti. Kasım Süleymani ABD güçlerinin geçen hafta Bağdat yakınlarındaki uluslararası havalimanına düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Havayolundan yapılan açıklamada uçağın 2016 yılında yapıldığı ve kazadan iki gün önce kontrol edildiğini, ayrıca kabin ekibinin de çok deneyimli olduğu belirtildi.

AP, AFP / SSB, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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