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İran'da Eğitim Bakanı istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 21:23 | Son Güncelleme

İran Eğitim Bakanı Muhammed Bathai, 21 Şubat 2020'de yapılacak genel seçimlerde aday olmak için görevinden ayrıldı

İran'da Eğitim Bakanı Muhammed Bathai'nin istifa ettiği açıklandı.

İran hükümetinin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bathai, 21 Şubat 2020'de yapılacak genel seçimlerde milletvekilliğine aday olmak için istifa dilekçesini Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye sundu.

Açıklamada, Ruhani'nin istifayı kabul ettiği ve cumartesi günü Bathai'nin yerine Eğitim Bakanlığına atama gerçekleştireceği aktarıldı.

İran yasalarına göre gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde aday olacaklara, özel şirket ya da kamudaki görevlerinden istifa etmeleri için tanınan süre bugün doluyor.

- İstifanın ardında başka nedenler mi var?

Öte yandan basına daha önce yansıyan haberler "Bathai'nin istifasının ardından başka nedenler mi var?" sorusunu gündeme getirdi.

Devlet medyasında bugün yer alan haberlerde Bathai'nin öğretmenlerin geciken maaşlarının ödenmemesi ve taleplerinin hükümet tarafından yerine getirilmemesi nedeniyle sunduğu istifanın Ruhani tarafından kabul edilmediği kaydedilmişti.

Mecliste daha önce hakkında gensoru önergesi verilen Bathai, muhalifler tarafından azledilmesi istenen bakanlar arasında yer alıyordu.

Ruhani kabinesinden Çalışma Bakanı Ali Rebii geçen yıl 8 Ağustos'ta, Ekonomi ve Maliye Bakanı Mesud Kerbasiyan da 26 Ağustos'ta mecliste yapılan gensoru oylaması sonucunda görevlerinden azledilmişti.

Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi, hükümetle kentsel dönüşüm ve ekonomik yöntemlerden kaynaklı ihtilaflar nedeniyle 20 Ekim 2018'de, Sağlık Bakanı Hasan Gazizade Haşimi de bütçe tartışmaları sebebiyle 26 Aralık 2018'de istifa etmişti.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de 25 Şubat'ta istifa etmiş ancak dilekçesi Ruhani tarafından kabul edilmemişti.

İran'da 11'inci dönem milletvekilliği ve Uzmanlar Meclisi ara dönem seçimleri, 21 Şubat 2020'de düzenlenecek.

Ülkede 290 sandalyeli İran Meclisi seçimleri 4 yılda, Uzmanlar Meclisi seçimleri ise 8 yılda bir düzenleniyor. 5'inci dönem Uzmanlar Meclisi seçimleri 26 Şubat 2016'da düzenlenmişti. Söz konusu meclis üyelerinden bazılarının vefat etmeleri nedeniyle ara dönem seçimi yapılıyor.

Üyeleri doğrudan halk tarafından seçilen Uzmanlar Meclisi, 86 din adamından oluşuyor. Uzmanlar Meclisi, İran'ın en önemli otoritesi olan "Rehber"in (Ayetullah Ali Hamaney) atanması, denetlenmesi ve Rehber'in ölmesi halinde yeni dini lideri belirleme görevlerini yürütüyor.

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eğitim İRAN istifa ruhani

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