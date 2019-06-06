İran'da Eğitim Bakanı istifa etti

İran'da Eğitim Bakanı Muhammed Bathai'nin istifa ettiği açıklandı.

İran hükümetinin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bathai, 21 Şubat 2020'de yapılacak genel seçimlerde milletvekilliğine aday olmak için istifa dilekçesini Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye sundu.

Açıklamada, Ruhani'nin istifayı kabul ettiği ve cumartesi günü Bathai'nin yerine Eğitim Bakanlığına atama gerçekleştireceği aktarıldı.

İran yasalarına göre gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde aday olacaklara, özel şirket ya da kamudaki görevlerinden istifa etmeleri için tanınan süre bugün doluyor.

- İstifanın ardında başka nedenler mi var?

Öte yandan basına daha önce yansıyan haberler "Bathai'nin istifasının ardından başka nedenler mi var?" sorusunu gündeme getirdi.

Devlet medyasında bugün yer alan haberlerde Bathai'nin öğretmenlerin geciken maaşlarının ödenmemesi ve taleplerinin hükümet tarafından yerine getirilmemesi nedeniyle sunduğu istifanın Ruhani tarafından kabul edilmediği kaydedilmişti.

Mecliste daha önce hakkında gensoru önergesi verilen Bathai, muhalifler tarafından azledilmesi istenen bakanlar arasında yer alıyordu.