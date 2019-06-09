İran'da Eğitim Bakanlığına yeni atama

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, istifa eden Eğitim Bakanı Muhammed Bathai'nin yerine Cevad Hüseyni'yi bakan vekili atadı.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ruhani'nin, 6 Haziran'da istifasını kabul ettiği Bathai'nin yerine, Cevad Hüseyni'yi Eğitim Bakan Vekili olarak atadığı belirtildi.

Horasanı Rezevi Eyaleti Eğitim Genel Müdürü Hüseyni'nin, daha önce de aynı eyalette Vali Yardımcılığı görevinde bulunduğu ifade edildi.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de yaptığı açıklamada, Eğitim Bakanlığının, hükümet ve özellikle Ruhani için önemine işaret ederek, Hüseyni'nin atamasında, eğitimcilerin ve öğrencilerin endişelerinin göz önünde bulundurulduğunu ifade etti.

İran'da Eğitim Bakanı Muhammed Bathai'nin 21 Şubat 2020'de yapılacak genel seçimlerde milletvekilliğine aday olmak için istifa dilekçesini Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye sunduğu ve 6 Haziran'da kabul edildiği açıklanmıştı.

İran yasalarına göre gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde aday olacaklara, özel şirket ya da kamudaki görevlerinden istifa etmeleri için tanınan süre 6 Haziran'da doldu.