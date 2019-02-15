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İran’da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 15:30 | Son Güncelleme

İran’ın Horasan eyaletine bağlı Kaşmer şehrinde küçük bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.İran’ın resmi ajansı ISNA, sabah saatlerinde eğitim uçuşu yapan küçük bir uçağın Horasan eyaletine bağlı Kaşmer şehrindeki Bahariye bölgesinde düştüğünü açıkladı.

İran’ın Horasan eyaletine bağlı Kaşmer şehrinde küçük bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
İran’ın resmi ajansı ISNA, sabah saatlerinde eğitim uçuşu yapan küçük bir uçağın Horasan eyaletine bağlı Kaşmer şehrindeki Bahariye bölgesinde düştüğünü açıkladı. Kazada birisi pilot diğeri ise öğrenci iki kişinin hayatını kaybettiği, uçağın kalkış yaptıktan iki dakika sonra düştüğü aktarıldı. Cesetlerden birinin Kaşmer Havalimanı’ndaki itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldığı belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.

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