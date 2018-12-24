İran Okur Yazarlık Hareketi Kurumu Başkanı Ali Bakırzade, ülkede ilkokulu terk eden öğrencilerin yüzde 60’nın ekonomik sorunlardan dolayı eğitimine ara verdiğini dile getirdi.

Başkent Tahran'da "Okur Yazarlık Seferberliği Yıldönümü" münasebetiyle düzenlenen törende konuşan Bakırzade, İran’da ilkokulu terk eden öğrencilerin yüzde 60’nın ekonomik sorunlardan, yüzde 30'unun toplumsal sebeplerden ve yüzde 10'unun da ailevi nedenlerden dolayı eğitimine ara verdiğini belirtti.

Ülkede eğitim şartlarının fiziki anlamda yeterli olduğunu vurgulayan Bakırzade, öngörülemeyen nedenlerden dolayı öğrencilerin okullarını terk ettiğinin altını çizdi.

- İran'da zorunlu eğitim

İran'da 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamında 15 milyon 613 bin 546 öğrenci eğitim görüyor.

Okula başlama yaşının 6 olduğu İran'da, öğrenciler 5+3 +4 sistemine göre 12 yıl ücretsiz mecburi eğitime tabi tutuluyor.

İran'da geçtiğimiz yıl ilkokuldan ayrılan öğrenci sayısı 20 bin civarındaydı.

Okullarını terkeden kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha fazla olduğu İran'da, Sistan ve Beluçistan, Batı Azerbaycan ve Kirman eyaletleri okullarını terkeden öğrencilerin en fazla olduğu bölgelerin başında geliyor.

