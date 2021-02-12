İran’da Ekonomi Neden Düzelmiyor?

İran’da devam eden ekonomik resesyon ve artan bölgesel tecrit, bazı uzmanlara göre 42 yıldır iktidarda olan İslamcı liderlerin 1979 devrimine ideolojik bağlılıklarından ve aralarındaki uyumsuzluktan kaynaklanıyor.

İranlı yetkililer, İslam Devrimi’nin yıldönümünde bu yıl hükümet destekçilerini geçen yıllarda yapılan sokak gösterilerinden farklı olarak ülke genelinde araçlarla tören alayı halinde kutlama yapmaya teşvik etti.

İran’da aylar süren halk hareketinin ardından 11 Şubat 1979’da monarşi rejimi yıkılmış, Şah Muhammed Rıza Pehlevi devrilmiş ve Şii din adamları yönetimi devralmıştı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Perşembe günü yayınladığı mesajında bu hassas dönemde yapılan tören alayının bağlılık, dayanışma ve ihtiyat göstergesi olduğunu belirtti.

Ortadoğu Enstitüsü’nün İran programının başkanı Alex Vatanka ise VOA’ya yaptığı açıklamada Tahran’ın resmi söyleminin dışına çıkıldığında ortaya çıkan tablonun bundan çok farklı olduğu görüşünde.

‘‘Bazı İranlılar’a göre durum resmi duruştan çok farklı’’