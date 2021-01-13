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  4. İran’da eski Çevre Koruma Kurumu Başkanı Mirzakerimi, suikaste kurban gitti

İran’da eski Çevre Koruma Kurumu Başkanı Mirzakerimi, suikaste kurban gitti

13.01.2021 11:11 | Son Güncelleme:
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Tahran’ın Demavend ilçesinin eski Çevre Koruma Kurumu Başkanı Abbas Mirzakerimi, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.Tahran’ın Demavend ilçesinin eski Çevre Koruma Kurumu Başkanı Abbas Mirzakerimi, aracına yönelik düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Tahran’ın Demavend ilçesinin eski Çevre Koruma Kurumu Başkanı Abbas Mirzakerimi, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Tahran’ın Demavend ilçesinin eski Çevre Koruma Kurumu Başkanı Abbas Mirzakerimi, aracına yönelik düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Demavend Başsavcısı Muhammed Taki Takizade, eski Çevre Koruma Başkanı Mirzakerimi’ye yönelik saldırının dün akşam saatlerinde gerçekleştirildiğini belirterek, "Abbas Mirzakerimi’nin aracına dün akşam yerel saatle 21.00 sıralarında uzun namlulu silahlar ile saldırı düzenlendi. Mirzakerimi, saldırı sonucu hayatını kaybetti" dedi.
Demavend Çevre Koruma Komutanı Cemşid Muhabbet Hani ise, "Saldırıyı gerçekleştirenleri henüz tespit edemedik. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Saldırının kaçak avcılar veya kaçakçılar tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

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