İran'da ev hapsindeki muhalif lidere çocuklarıyla görüşme izni

İran'da 7 yıldır ev hapsinde tutulan muhalif lider Mir Hüseyin Musevi ve eşi Zehra Rahneverd'in çocuklarıyla görüşmelerine izin verildi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya konuşan, Demavend Milletvekili Kasım Mirzayi Niku, Musevi ve Rahneverd'in güvenlik güçlerinin kontrolünde çocuklarıyla görüştüğünü açıkladı.

İran Meclisi'nde ev hapsinin kaldırılması için kurulan komisyonun içinde yer alan Ümit Grubu üyesi olan Mirzayi Niku, 7 yıldır ev hapsinde tutulan Musevi ve eşi Rahneverd'in serbest bırakılmaları için uygun ortamın oluştuğunu ifade etti.

Mirzayi Niku ayrıca "ulusal birlik ve beraberlik için" Musevi ve Rahneverd'in özgür olması gerektiğini savundu.

İran'da 12 Haziran 2009'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden cumhurbaşkanı adaylarından Mehdi Kerrubi, Mir Hüseyin Musevi ve eşi Zehra Rahneverd, seçimlerden sonra çıkan olaylara destek verdikleri gerekçesiyle ev hapsine alınmıştı.

Ülkedeki reformcu kesim, söz konusu kişilerin 2011'den bu yana herhangi bir yargılama yapılmaksızın ev hapsinde tutulmalarının kanuna aykırı olduğunu savunuyor.

