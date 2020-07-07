İran’da Fabrikada Patlama: 2 Ölü

İran resmi haber ajansı IRNA, başkent Tahran’ın güneyinde bir fabrikada patlama meydana geldiğini ve 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ülkede son günlerde peş peşe yaşanan patlamalar şüphe yaratıyor.

Bakırşehr bölgesindeki bir sanayi bölgesinde yaşanan olayla ilgili yerel yetkililer, patlamaya oksijen tüplerini dolduran çalışanların ihmalkarlığının neden olduğunu açıkladı. Patlamanın etkisiyle çevredeki bir diğer fabrikanın duvarlarının bile tamamen yıkıldığı bildirildi.

İran’da 2 Temmuz’da da Natanz nükleer tesisinde yangın çıkmıştı. Yangında zarar gören yer altındaki Natanz nükleer tesisinin, yeni bir santrifüj montaj merkezi olduğu doğrulanmıştı.

İranlı yetkililer Natanz’daki tesiste çıkan yangının siber saldırı sonucu ortaya çıkan sorunlardan kaynaklanmış olabileceğini belirterek, ülkenin nükleer tesislerini hedef alacak siber saldırılara karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu

Tahran'ın kuzeyindeki bir sağlık merkezinde de 30 Haziran’da patlama olmuştu. 19 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın, gaz sızıntısından kaynaklandığı açıklanmıştı.