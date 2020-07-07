HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran’da Fabrikada Patlama: 2 Ölü

İran’da Fabrikada Patlama: 2 Ölü

07.07.2020 17:55 | Son Güncelleme

İran resmi haber ajansı IRNA, başkent Tahran’ın güneyinde bir fabrikada patlama meydana geldiğini ve 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ülkede son günlerde peş peşe yaşanan patlamalar şüphe yaratıyor

İran’da Fabrikada Patlama: 2 Ölü

İran resmi haber ajansı IRNA, başkent Tahran’ın güneyinde bir fabrikada patlama meydana geldiğini ve 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ülkede son günlerde peş peşe yaşanan patlamalar şüphe yaratıyor.

Bakırşehr bölgesindeki bir sanayi bölgesinde yaşanan olayla ilgili yerel yetkililer, patlamaya oksijen tüplerini dolduran çalışanların ihmalkarlığının neden olduğunu açıkladı. Patlamanın etkisiyle çevredeki bir diğer fabrikanın duvarlarının bile tamamen yıkıldığı bildirildi.

İran’da 2 Temmuz’da da Natanz nükleer tesisinde yangın çıkmıştı. Yangında zarar gören yer altındaki Natanz nükleer tesisinin, yeni bir santrifüj montaj merkezi olduğu doğrulanmıştı.

İranlı yetkililer Natanz’daki tesiste çıkan yangının siber saldırı sonucu ortaya çıkan sorunlardan kaynaklanmış olabileceğini belirterek, ülkenin nükleer tesislerini hedef alacak siber saldırılara karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu

Tahran'ın kuzeyindeki bir sağlık merkezinde de 30 Haziran’da patlama olmuştu. 19 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın, gaz sızıntısından kaynaklandığı açıklanmıştı.

26 Haziran’da da başkent Tahran'ın doğusunda Savunma Bakanlığı’na bağlı askeri ve silah geliştirme üssü Parçin’de patlama yaşanmış, yetkililer patlamanın nedenini, üssün dışındaki bir gaz deposundaki sızıntı olarak açıklamıştı.

Bazı Batı ülkeleri, Tahran’ın Parçin'i 10 yıl kadar önce nükleer bomba ile ilgili denemeler yapmak için kullandığını öne sürüyordu. Tahran ise bu iddiaları bugüne kadar hep reddetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ünlü oyuncu bir deri bir kemik kaldı Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ünlü oyuncu bir deri bir kemik kaldı
Koronanın genetik şifresi: 28 bin yıllık mirasKoronanın genetik şifresi: 28 bin yıllık miras
21 Haziran yaz gün dönümü nedir? Günler uzar mı kısalır mı?21 Haziran yaz gün dönümü nedir? Günler uzar mı kısalır mı?

En Çok Okunan Haberler

Dünya tetikte, yeni bir salgın başlayabilir: Hıyarcıklı veba

Dünya tetikte, yeni bir salgın başlayabilir: Hıyarcıklı veba

"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım istemişti!

"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım istemişti!

Fox Tv dizisi için mahkeme başvurusu! Yayından kalksın

Fox Tv dizisi için mahkeme başvurusu! Yayından kalksın

Silikonları çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi

Silikonları çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

Bakan Koca: Bir hafta sonra öğreneceğiz

Bakan Koca: Bir hafta sonra öğreneceğiz

İlginizi Çekebilir

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Diğer Haberler
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro koronavirüse yakalandı

Brezilya lideri Bolsonaro koronavirüse yakalandı

Gelin adayları korona kısıtlamalarını protesto etti

Gelin adayları korona kısıtlamalarını protesto etti

Hipodromda korkunç kaza: 3 jokey yaralandı, 2 at uyutuldu

Hipodromda korkunç kaza: 3 jokey yaralandı, 2 at uyutuldu

Koronanın genetik şifresi: 28 bin yıllık miras

Koronanın genetik şifresi: 28 bin yıllık miras

Düğün töreninde 200 kişiye koronavirüs bulaştı

Düğün töreninde 200 kişiye koronavirüs bulaştı

BM'den flaş Suriye kararı

BM'den flaş Suriye kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.