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İran'da FATF ve Ahvaz protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 18:11 | Son Güncelleme

İran'da FATF ve Ahvaz protestosu

İran'da "FATF yasası" olarak bilinen kara paranın aklanması ve terörün finansmanının engellenmesine yönelik yasa tasarısı ile Ahvaz'daki silahlı saldırı çeşitli kentlerde protesto edildi.

Başkent Tahran başta olmak üzere birçok kentte cuma namazından sonra düzenlenen gösterilerin hedefinde İran'ın Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) üyeliği ve bu konuda hazırlanan yasa tasarısı vardı.

Göstericiler, uzun süreli tartışmaların ardından salı günü meclisin "şartlı" onay verdiği yasanın iptal edilip üyelikten vazgeçilmesini istedi.

Ahvaz saldırısını da kınayan göstericiler, saldırıdan sorumlu gördükleri ABD aleyhine sloganlar attı.

- İran'daki FATF yasası tartışmaları

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde kara para aklamayla mücadele edilmesi için kurulan FATF, Kuzey Kore ile birlikte gri listede bulunan İran yönetimine, ülkenin finansal yapısını uluslararası normlara uygun hale getirecek reformları tamamlamak için ekim ayına kadar süre vermişti.

İran meclisi söz konusu yasa tasarısını salı günü, "uluslararası iş birliği ve bilgi paylaşımını" öngören maddeyi çıkararak onaylamış ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'ne sunmuştu.

İran'da muhafazakâr kanat, FATF yasa tasarısının kabul edilmesi ve bu kuruma üye olunması halinde ülkenin gizli bilgilerinin "düşmana" açık hale geleceği iddiasıyla bu sürece şiddetle karşı çıkıyor.

Muhafazakârların önemli gazetelerinden Keyhan geçen hafta "FATF Ahvaz şehitlerinin kanına ihanettir" manşetini kullandı. Reformist gazete Aftabı Yezd ise Keyhan'a FATF'a karşı çıkmak için şehitlerin kanının alet edildiği suçlamasında bulundu.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz'da cumartesi günü İran-Irak savaşının yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirilen askeri geçit törenini hedef alan terör saldırısında 25 kişi ölmüş, 69 kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FATF İRAN Tahran

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