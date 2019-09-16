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"İran'da felsefeye ilgi azalıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 17:03 | Son Güncelleme

İslami Azad Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Bijen Abdulkerimi: "Popüler kültür nedeniyle gençlerimizin felsefe ve tefekküre olan ilgileri azaldı. Çok küçük bir kısmı ilgileniyor ve bu ilgi günden güne azalıyor"

İSTANBUL (AA) - İslami Azad Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Bijen Abdulkerimi, İran'da felsefeye ilginin azaldığını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın yayın organlarından İran gazetesine konuşan, Abdulkerimi, "Popüler kültür nedeniyle gençlerimizin felsefe ve tefekküre olan ilgileri azaldı. Çok küçük bir kısmı ilgileniyor ve bu ilgi günden güne azalıyor." dedi.

Modern dünyada bilgi ve bilinçlenmeye önem verilmediğine değinen Abdulkerimi, şu ifadeleri kullandı:

"Felsefe, küresel kültür karşısında modern yaşam tarzına yeni bir ufuk sunamıyor. İnsanoğlunun teknolojik ürünleri en üst düzeyde kullanmasının bir değer yargısı haline geldiği böylesi bir dönemde hayat felsefesi, dünyadan olabildiğince fazla faydalanmak ve tüketmek olarak algılanıyor."

- "Filozoflar çıkaramadık"

Böyle bir dünyada genel olarak felsefe, düşünce ve bilinçlenmenin yer bulamadığını belirten Abdulkerimi, İran'da felsefeyle ilgilenen kesimin daha çok Batı felsefesiyle alakadar olduğunu vurguladı.

Abdulkerimi, "Felsefeyle ilgilenen kesim Batı felsefesiyle ilgileniyor. İslam felsefesini günümüz insanlığının tarih ve vicdanıyla irtibatlandıracak filozoflar çıkaramadık." görüşünü dile getirdi.

İslam felsefesini tekrarlamakla bu beklentinin karşılanamayacağını belirten Abdulkerimi, sözlerini şöyle tamamladı:

"İslam felsefesinin bu yönde kabiliyetinin olmadığını söylemiyorum. Elbette İslam felsefesi günümüz insanına yeni ufuklar açabilir. Bunun gerçekleşmesi için Molla Sadra, İbni Sina ve Farabi gibi filozoflar bugüne yorumlanmalıdır."

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Anahtar Kelimeler:
Bijen Abdulkerimi Felsefe İRAN

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