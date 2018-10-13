İran'da fotoğrafçılara sosyal medya gözaltısı

İSTANBUL (AA) - İran'ın Şiraz kentinde sosyal medya hesaplarından "uygunsuz" fotoğraflar paylaştığı tespit edilen bazı fotoğrafçıların gözaltına alındığı bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Şiraz Devrim ve Genel Savcısı Ali Salihi, uygunsuz fotoğrafları Instagram hesaplarında paylaşan kentteki bazı fotoğrafçıların gözaltına alındığını duyurdu.

Salihi, gözaltına alınan fotoğrafçıların sosyal medya hesaplarına da "halkı ahlaksızlığa teşvik ettikleri" gerekçesiyle erişim engeli getirildiğini söyledi.

İran'ın Bender Abbas kentinde de temmuz ayında sosyal medya üzerinden tesettürsüz modellik yapan kadınlar, güzellik salonu sahipleri ile fotoğrafçıların olduğu yaklaşık 40 kişi gözaltına alınmıştı.

