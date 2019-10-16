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İran'da Fransız akademisyen gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 15:25 | Son Güncelleme

İran'ın, Fransa vatandaşı akademisyen Roland Marchal'ı hazirandan bu yana gözaltında tuttuğu bildirildi - Marchal'ın gözaltında bulunan İran-Fransa vatandaşı Feriba Adilhah'ı ziyaret etmek için İran'a gittiği belirtildi

PARİS (AA) - İran'ın, Fransa vatandaşı akademisyen Roland Marchal'ı hazirandan bu yana gözaltında tuttuğu bildirildi.

Paris Science Po Üniversitesinde görevli Prof. Dr. Richard Banegas, AP'ye verdiği demeçte, aynı üniversiteden arkadaşı olan akademisyen Roland Marchal'ın hazirandan bu yana İran'da gözaltında tutulduğunu kaydetti.

Banegas, Sahra Altı Afrika üzerine çalışmalar yapan Marchal'ın, aynı ay gözaltına alınan İran-Fransa vatandaşı Feriba Adilhah'ı ziyaret etmek için bu ülkeye gittiğini ancak hangi gerekçeyle gözaltına alındığını bilmediklerini belirtti.

İran ve Fransa tarafından henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Paris Sciences Po Üniversitesinde görevli bir diğer akademisyen Feriba Adilhah da haziranda gözaltına alınmıştı. Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran’dan Adilhah’ın gözaltına alınma gerekçesini belirtmesi ve Fransız diplomatlarla iletişim kurmasına izin verilmesini talep etmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuyla ilgili İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’den açıklama beklediğini belirtmişti.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, Adilhah'ın gözaltına alındığını doğrulamış ancak detay vermemişti.

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Fransa İRAN

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