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  4. İran'da gece partisine katılan 60 kişi gözaltına alındı

İran'da gece partisine katılan 60 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 12:16 | Son Güncelleme

İran'da gece partisine katılan 60 kişi gözaltına alındı

İran'da Tahran'a bağlı Pişva ilçesindeki evde uyuşturucu maddelerin de kullanıldığı bir parti düzenleyen 60 kişi gözaltına alındı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberine göre, Pişva ilçesinin Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Samed Sultani, "Pişva ilçesinde gece partisine katılan ve uyuşturucu madde kullanan 60 kişi gözaltına alındı." dedi.

Sultani, bu kişilerin Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Besiç milisleri tarafından gözaltına alındığını aktardı.

Partinin düzenlendiği evin sahibinin uyuşturucu suçundan mahkumiyeti olduğunu söyleyen Sultani, olayla ilgili daha fazla bilgi vermedi.

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Anahtar Kelimeler:
gözaltı İRAN

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