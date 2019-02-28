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İran’da genel seçim tarihi belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2019 17:08 | Son Güncelleme

İran İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Samani, 11’inci dönem milletvekili seçimlerinin 21 Şubat 2020 tarihinde yapılacağını söyledi.İran İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyit Selman Samani, İran’da yapılacak genel seçimlerin tarihini açıkladı.

İran İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Samani, 11’inci dönem milletvekili seçimlerinin 21 Şubat 2020 tarihinde yapılacağını söyledi.
İran İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyit Selman Samani, İran’da yapılacak genel seçimlerin tarihini açıkladı. Samani, “Milletvekili seçimleri ile Uzmanlar Meclisi ara dönem seçimleri 21 Şubat 2020 tarihinde yapılacak” dedi.
İran’da Meclis seçimleri 4 yılda bir, Uzmanlar Meclisi seçimleri ise 8 yılda bir yapılıyor. Üyeleri doğrudan halk tarafından seçilen Uzmanlar Meclisinde 86 din adamı bulunuyor ve İran’ın ruhani lideri Ayetullah Hamaney’i denetlemekle görevli olan bu meclis aynı zamanda Velayeti Fakihi de atamakla sorumlu.

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