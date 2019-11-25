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İran'da gösterilerle ilgili 17 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 13:34 | Son Güncelleme

İran'da gösterilerle ilgili 17 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İran'ın Loristan Eyaleti Emniyet Müdürü Muhammed Mehdiyan, eyalette benzin zammı protestolarında başı çektiği öne sürülen 17 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Mehdiyan, "Benzin zammını protesto gösterilerini fırsat bilerek kamu malına zarar veren ve ayaklanmada başı çeken 17 kişi tespit edilmiş ve emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştır." dedi.

Mehdiyan, söz konusu olaylarda Loristan eyaletinde toplam kaç kişinin göz altına alındığına dair ise bilgi vermedi.

- "Hapishanede yer kalmadı"

Öte yandan, başkent Tahran'a bağlı Reyşehri İl Şurası Başkanı Hasan Halil Abadi, Feşefiyeh Hapishanesi'nde kapasitesinin üzerinde mahkum olduğunu ve gösteriler sonrası gözaltına alınanlara yeterli yerin bulunmadığını söyledi.

Halil Abadi, "Feşefiyeh Hapishanesi'nde zaten tutuklu sayısı fazla. Hapishane, yeni gözaltı ve tutuklamalara cevap verecek durumda değil." dedi.

Hasan Halil Abadi, adli makamlara hapishanenin fiziki şartlarının biran önce iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

İran'da benzin zammı protesto gösterileriyle ilgili ülke genelinde kaç kişinin gözaltına alındığına dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

- İran'da benzin zammı şiddetli protestolara yol açtı

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolar başlamıştı.

Gösterilerde, birçok kentte kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmişti. Polisin müdahale ettiği olaylarda henüz ölü ve yararlılar hakkında resmi açıklama yapılmadı. Uluslararası Af Örgütü, olaylar sırasında en az 115 göstericinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İranlı yetkililer ise şu ana kadar olaylar sonucunda 6 güvenlik görevlisinin ve 1 göstericinin öldüğünü duyurdu. Gösterilerin ülke dışından organize edildiğini savunan Tahran yönetimi, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı suçluyor.

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Anahtar Kelimeler:
gözaltı İRAN Loristan eyaleti

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