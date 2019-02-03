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İran'da gözaltına alınan 5 Mısırlı serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 20:43 | Son Güncelleme

İran'da gözaltına alınan 5 Mısırlı serbest bırakıldı

KAHİRE (AA) - Mısır Dışişleri Bakanlığınca, İran karasularına izinsiz girdiği için gözaltına alınan 5 Mısırlının serbest bırakıldığı bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan bayraklı balıkçı teknesiyle İran karasularına izinsiz girdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 5 Mısırlının, Bakanlığın girişimleriyle serbest bırakıldığı belirtildi.

Söz konusu 5 Mısırlı hakkında yasal işlemlerin tamamlandığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Geçen aralık ayının son günlerinde Mısır yönetimi, 5 Mısırlı balıkçının İran'da alıkonulduğunu bildirmiş, aynı hafta 3 Ocak'ta Birleşik Arap Emirlikleri bayraklı bir teknedeki 2 Mısırlı balıkçının daha gözaltına alındığı belirtilmişti.

Söz konusu 2 Mısırlının durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
BAE balıkçı İRAN mısır Suudi Arabistan

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