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İran’da grip salgını 19 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 13:56 | Son Güncelleme

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, ülke genelinde 273 kişinin influenza (grip) nedeniyle hastaneye yatırıldığını ve 19 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, ülke genelinde 3 bin 915 kişinin nefes alma sorunları nedeniyle hastanelere müracaat ettiğini ve bu hastaların 342’sinde influenza tespit edildiğini açıkladı.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, ülke genelinde 273 kişinin influenza (grip) nedeniyle hastaneye yatırıldığını ve 19 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, ülke genelinde 3 bin 915 kişinin nefes alma sorunları nedeniyle hastanelere müracaat ettiğini ve bu hastaların 342’sinde influenza tespit edildiğini açıkladı. Bu yılki influenza salgınının geçen yıla göre daha hızlı ve şiddetli şekilde yayıldığını vurgulayan Reisi, "Buna ek olarak H1N1 virüsü de salgının hızlı yayılmasına neden oldu” dedi. Ülke genelinde geçtiğimiz haftadan itibaren 273 kişinin influenza nedeniyle hastaneye yatırıldığını belirten Reisi, 19 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. İnfluenza salgınının iki hafta daha ülke genelinde görüleceğini kaydeden Reisi, hastanelerde herhangi bir ilaç sorununun olmadığını ve gerekli müdahalelerin yapıldığını belirtti.
Influenza 39 derecenin üzerinde ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları, halsizlik, bitkinlik, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtiler ile başlayan bir enfeksiyon hastalığı. Mevsimsel seyreden bir hastalık olan influenza, kış aylarında 6-8 haftalık bir sürede etkili oluyor.

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