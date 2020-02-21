İran'da halk meclis seçimleri için sandık başında, muhalefet boykot çağrısı yaptı

İran'da halk, 11. Dönem Meclis Seçimleri için sandık başında. Seçimlerde, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yakın muhafazakâr isimlerin Meclis'te çoğunluğu sağlaması bekleniyor.

Meclis'teki 290 sandalye için 7 binden fazla aday yarışıyor. Aralarında mevcut mecliste yere alan 90 reformist kanattan isimlerin de bulunduğu 16 binden fazla aday, Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmişti.

Yetkililer, rejime destek olarak görüleceği için katılımın yüksek olmasını umuyor. Reformist kanadın adaylarının veto edilmesi nedeniyle ise bu kanadı destekleyenlerin sandığa gitmeyeceği bunun da katılımın oranının düşük kalmasına neden olabileceği yorumları yapılıyor.

Muhalifler, "insan hakları ihlalleri, muhaliflerin bastırılması" olarak ifade ettikleri tutumundan dolayı yönetime tepki olarak seçimlerin boykot edilmesi çağrısında bulunuyor.

Uzmanlar, muhafazakârların sandıktan zaferle çıkması durumunda Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de siyasi konumunun zayıflayacağını söylüyor.

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