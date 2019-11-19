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İran'da Hamaney'e yakın gazete protesto liderlerinin "idamla" yargılanacağını yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 15:12 | Son Güncelleme

İran'da Hamaney'e yakın gazete protesto liderlerinin "idamla" yargılanacağını yazdı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen gazete, benzin zammının ardından patlak veren protesto gösterilerinde şiddet eylemlerine liderlik edenlerin idamla cezalandırılacağını yazdı.

İran lideri Hamaney'e yakınlığıyla bilinen ülkenin en köklü gazetelerinden "Keyhan"da yayımlanan yazıda, yargı yetkililerin protestolarda şiddet eylemlerine liderlik eden kişileri idam cezasının beklediği yönündeki görüşü yer aldı.

Yazıda, ülke çapında onlarca bankanın ve benzin istasyonunun ateşe verilmesi gibi eylemlere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan kişilerin sorguları sırasında, düzenledikleri şiddet içerikli eylemler karşılığında para aldıklarını itiraf ettikleri öne sürüldü.

Gazetenin yazısında, "Yargı yetkilileri, ülkedeki kaosun liderleri için idam cezasının kesin olduğu değerlendirmesinde bulunuyor. Bu hususta kaosçuların işlediği suç "isyan"dır ve cezası hukuki ve şer'i kanuna göre idamdır." ifadesi kullanıldı.

İran'da 15 Kasım'da benzine yüzde 300 zam yapılması, ekonomik sorunlarla boğuşan halkın tepkisine yol açmış ve ülke çapında protesto gösterileri düzenlenmişti.

Göstericiler birçok kentte petrol istasyonları, banka şubeleri ve polis araçlarını ateşe verdi. En az beş güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği olaylarda göstericilere polisin müdahalesi sonucunda ölüm ve yaralanmaların olduğu belirtiliyor. Olaylarda hayatını kaybeden göstericilerle ilgili resmi açıklama ise yapılmıyor. Yaklaşık 1000 göstericinin de gözaltına alındığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN protesto

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