HABER

İran'da hava kirliliği rekor seviyelere ulaştı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.12.2019 10:41 | Son Güncelleme

 İran'da başta başkent Tahran olmak üzere birçok büyük şehirde hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor.

Tahran,(DHA)- İran'da başta başkent Tahran olmak üzere birçok büyük şehirde hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor.

Son 24 saat için başkentteki hava kirliliği endeksi ortalama 142 mikrogram/metreküp olarak açıklandı. Bu, Tahran havasının riskli gruplar için 'sağlıksız' olduğu anlamına geliyor. Yetkililer özellikle akciğer, solunum rahatsızlıkları olanların, kalp hastalarınını ve hamilelerin sokağa çıkmamasını tavsiye ediyor.
Ülkedeki hava kirliliğinin ana nedeni olarak. dünya standartlarından uzak çok sayıda otomobilin trafikte olması gösteriliyor. Önlem olarak otomobillerin trafiğe çıkmasına kısıtlama getirilirken, tek-çift plaka düzenlemesini başkentin büyük bölümünde hayata geçirildi. Acil müdahaleler için başkentin bazı noktalarında ambulanslar hazır bekletiliyor.

OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLİYOR
Tahran'da hava kirliliğinin rekor seviyelere çıkması üzerine eğitime Cumartesi gününe kadar ara verildi. Okullara ara verilmesinin iki nedeni var. İlki öğrencilerin kötü havayı solumasınını önüne geçilmnesi; ikincisiyse en azından okul servislerinin trafiğe çıkmamasının sağlanması. Yoğun hava kirliliği nedeniyle başkentte geçtiğimiz günlerde de okullar tatil edilmişti. Hava kirliliği nedeniyle Tahran'ın yanı sıra Kerec, Arak, Tebriz, Kum, Urumiye ve İsfahan'da da çeşitli düzeylerde okullar bugün tatil edildi.

"OKULLARIN KAPALI OLMASININ BİR FAYDASI YOK"
Öte yandan hava kirliliği ve okulların tatil edilmesiyle ilgili konuşan İranlı bir vatandaş "Okulların sürekli tatil edilmesi yönteminin işe yaraması zor, çünkü ulaşımın az bir bölümü okullarla ilgili. Hava kirliliği kontrol etmek için bu yöntemlerle bir sonuç alınamaz. Devletin uzun vadeli plan yapıp temelli çözüm bulması gerekiyor" derken, İranlı bir kadın da "Caddelerde araçla dolaşanlar öğrenciler değil, okulların kapalı olmasının bir faydası yok" dedi.

Rus hokeyciler yürek hoplattı: Hepiniz bunu bekliyordunuz! Rus hokeyciler yürek hoplattı: Hepiniz bunu bekliyordunuz!
Kosova'da Yunus Emre Enstitüsü 2 bin 351 kişiye Türkçe öğrettiKosova'da Yunus Emre Enstitüsü 2 bin 351 kişiye Türkçe öğretti
O devlet başkanı banyoda düştü!O devlet başkanı banyoda düştü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

Aliyev'den Türkiye tepkisi: Büyük adaletsizlik

Aliyev'den Türkiye tepkisi: Büyük adaletsizlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ulusal Akıllı Şehirler' Genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ulusal Akıllı Şehirler' Genelgesi

O devlet başkanı banyoda düştü!

O devlet başkanı banyoda düştü!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye sınırına 120 bin Suriyeli akın etti

Türkiye sınırına 120 bin Suriyeli akın etti

O devlet başkanı banyoda düştü!

O devlet başkanı banyoda düştü!

Yunanistan'dan önemli Türkiye açıklaması

Yunanistan'dan önemli Türkiye açıklaması

Korkunç! Otobüs nehre yuvarlandı: 25 ölü

Korkunç! Otobüs nehre yuvarlandı: 25 ölü

Paris'te Noel öncesi eylemcilerden metro hattına sis bombası

Paris'te Noel öncesi eylemcilerden metro hattına sis bombası

Kiev’de Türk öğrencilerin de yaşadığı yurtta yangın çıktı

Kiev’de Türk öğrencilerin de yaşadığı yurtta yangın çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.