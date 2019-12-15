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İran'da hava kirliliği sebebiyle okullar kapandı

15.12.2019 19:31 | Son Güncelleme

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği sebebiyle yoğun bir sis gökyüzünü kapladı. Yüzlerce kişi hastanelere giderken okullar da Pazar günü açılmadı.

İran'da hava kirliliği sebebiyle okullar kapandı

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği sebebiyle yoğun bir sis gökyüzünü kapladı. Yüzlerce kişi hastanelere giderken okullar da Pazar günü açılmadı.

Başkent Tahran'daki hava kirliliği seviyesi "hassas gruplar için sağlıksız" seviyesinde. Yetkililer bu sebeple gençleri, çocukları, yaşlıları ve solunum yollarıyla ilgili sorun yaşayan hastaları evlerinden çıkmaması konusunda uyardı.

Vali yardımcısı Muhammed Taghizade, Cumartsi günü hava kirliliği için acil olarak düzenlenen toplantının ardından okulların Pazar günü kapalı olacağını açıkladı. Tahran'daki spor faaliyetleri de geçici bir süreyle iptal edildi:

"Firuzkuh ve Damavand dışında kalan Tahran bölgesindeki tüm okullar Pazar günü kapalı olacak. Bazıları Pazartesi de kapalı olabilir."

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, başkentte plaka numarasına göre, tek ve çift plakaların farklı günlerde trafiğe çıkabileceği bir uygulama da başlatıldığını yazdı.

Otomobil dışındaki büyük araçların trafiğe çıkması ise tamamen yasaklandı.

Taghizade, Tahran ve çevresindeki madenlerde de faaliyetin geçici süre için askıya alındığını açıkladı.

Pazar günü Tahran'da gökyüzünü kaplayan gri sis bulutu, havada bulunan metreküp başına 145 mikrogram kirli maddeden kaynaklanıyor. Hükümetin internet sitesi website.air.tehran.ir'e göre Pazar günü öğlen saatlerinde yapılan ölçüm, son 24 saatlik durumu gösteriyor.

Tahran'da hava kirliliği

Bu oran Dünya Sağlık Örgütü'nün temiz bir hava için 24 saatlik olarak önerdiği en fazla 25 mikrogramlık kirli maddenin neredeyse altı katı.

Okullar sadece Tahran'da değil, hava kirliliğin etkileyebileceği Alborz, Kum ve Arak'ta da tatil edildi.

İran'da her yıl yaklaşık 30 bin kişi, hava kirliliğinden hayatını kaybediyor.

Özellikle kışın çok fazla rüzgar almayan Tahran'da kirliliğin sebebi, geçen yıl yayımlanan bir Dünya Bankası raporuna göre büyük araçlar, rafineriler ve santraller.

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