HABER

İran’da helikopter düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 14:08 | Son Güncelleme

İran’da bir ambulans halikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.İran’da hamile bir kadını almak üzere havalanan helikopter Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Şehrikürd kenti kırsalında düştü.

İran’da bir ambulans halikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
İran’da hamile bir kadını almak üzere havalanan helikopter Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Şehrikürd kenti kırsalında düştü. İran Acil İlk Yardım Hizmetleri Başkanı Pirhossein Koulivand, olayda 3 kişilik mürettebat ile 2 ambulans görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi.
2016 yılında da bir petrol şirketine ait helikopter Hazar Denizi’ne düşmüş, 5 kişi hayatını kaybetmişti. 2015 yılında ise petrol sahasında meydana gelen kazada yaralı bir işçiyi hastaneye taşıyan ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama... Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama...
Yalova'da heyelan riski tedirgin ediyorYalova'da heyelan riski tedirgin ediyor
Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon verisi açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon verisi açıklandı

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Bursa'da genç kadın kendisini 4. kattan aşağı attı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İstanbul'da kan donduran cinayet

İstanbul'da kan donduran olay!

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Adana'da rezidansın 11. katından düşen kadın hayatını kaybetti

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Raylarda kulaklıkla müzik dinlerken tren çarptı

Raylarda kulaklıkla müzik dinlerken tren çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.